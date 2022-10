PM George Rodrigo Mendes, morto durante confusão em clube da Paraíba do Sul - Reprodução/Redes sociais

Publicado 26/10/2022 15:41 | Atualizado 26/10/2022 16:42

ERRATA: No dia 24, o DIA publicou erroneamente que a empresa Selection Produções era responsável pela festa "Paraíba Sunset do samba ao funk" quando, na verdade, a empresa Sense Produções cuidava do evento. O erro foi corrigido às 15h do dia 26. Pedimos desculpas os leitores.

O agente foi identificado como o sargento George Rodrigo Mendes, de 44 anos. Ele era lotado no 38º BPM (Três Rios) e estava na corporação desde o ano de 2000. George deixa dois filhos. A segunda vítima é Robert Luiz Diniz, de 34 anos, morador de Três Rios, que também morreu no local.

Além disso, outras seis pessoas ficaram feridas. Procurado, o Hospital de Clínicas Nossa Senhora da Conceição não respondeu aos questionamentos sobre o estado de saúde das vítimas.

O evento, nomeado de "Paraíba Sunset", tinha como atrações artistas de funk e pagode e havia começado às 16h. Ao anoitecer, já às 22h, houve o tiroteio no interior do clube. O suspeito fugiu após os disparos.

De acordo com informações, o crime teria sido motivado por um desentendimento entre Avelino e o policial George Rodrigo, pelo fato de que em janeiro deste ano, Rodrigo teria feito a apreensão de uma arma de fogo. O suspeito, ligado indiretamente à ocorrência, teria se vingado. Testemunhas afirmam que o criminoso chegou por trás do PM, que foi pego de surpresa.



O corpo do policial militar George Rodrigo Mendes, de 44 anos, foi enterrado nesta segunda-feira (24), no Cemitério Municipal de Três Rios, interior do estado.



Contra Avelino, autor dos tiros, foi expedido um mandado de prisão temporária, pelo Plantão Judiciário, pelo crime de homicídio qualificado. O caso foi registrado na 107ª DP (Paraíba do Sul).

Em nota, a Sense Produções, produtora do evento, se manifestou sobre o caso.



"Os responsáveis pela Sense Produções, funcionários e parceiros lamentam o fato ocorrido no evento Paraíba Sunset na data de 23 de outubro de 2022.

Por respeito às famílias, as vitimas, e até que os fatos sejam devidamente esclarecidos pelas autoridades responsáveis, a produtora estará de luto.

O nosso objetivo sempre foi levar a alegria e os bons momentos com os nossos eventos.

Estaremos a disposição das famílias das vítimas.

Nossos sinceros sentimentos aos que perderam seus entes queridos.

Que Deus conforte o coração de todos!"