Carolaine Fernandes, de 25 anos, acompanhava o PM George Rodrigo, que também morreu no ataque - Reprodução/Redes sociais

Carolaine Fernandes, de 25 anos, acompanhava o PM George Rodrigo, que também morreu no ataqueReprodução/Redes sociais

Publicado 26/10/2022 11:38

Rio - Morreu, nesta terça-feira (25), mais uma vítima do ataque a tiros em um evento no Riachuelo Esporte Clube, em Paraíba do Sul, no interior fluminense, no último domingo (23) . Carolaine Fernandes, de 25 anos, estava internada em estado grave no Hospital de Clínicas Nossa Senhora da Conceição, em Três Rios.Carolaine é a terceira vítima fatal do tiroteio. Na ocasião, o PM George Rodrigo Mendes, de 44 anos, e Robert Luiz Diniz, de 34, morreram no local. Além disso, outras seis pessoas ficaram feridas. Ainda não há informações sobre o estado de saúde.Segundos relatos de amigos nas redes sociais, Carolaine teria sido atingida no pulmão, ela estava acompanhada do policial no evento. Eles também estavam fazendo uma campanha de doação de sangue para a vítima. Carolaine deixa dois filhos, um menino de dois anos e uma menina de seis. Ainda não há informações sobre o sepultamento.A Polícia Civil identificou o suspeito de atirar contra o policial, que acabou atingido outras pessoas e, nesta segunda (24), o Portal dos Procurados divulgou um cartaz que pede informações que levem a prisão de João Pedro Bernardes Aguiar de Oliveira, de 23 anos , conhecido também pelo nome de João Pedro Avelino, apontado como autor dos disparos.O evento, nomeado de "Paraíba Sunset", tinha como atrações artistas de funk e pagode e havia começado às 16h. Ao anoitecer, já às 22h, houve o tiroteio no interior do clube. O suspeito fugiu após os disparos.George e Robert morreram na hora. As outras vítimas foram levadas para o Hospital das Clínicas Nossa Senhora da Conceição, em Três Rios, e para o Hospital Nossa Senhora da Piedade, em Paraíba do Sul.Vídeos mostram George e Robert caídos no chão após serem atingidos pelos disparos. Testemunhas dizem os dois não chegaram a ser socorridos, pois morreram na hora. Segundo eles, João Pedro teria feito os disparos contra o PM.