Publicado 26/10/2022 19:14

Rio - Servidores do sistema municipal de saúde estiveram na tarde desta quarta-feira (26) na Câmara Municipal do Rio. Durante o ato, o grupo com aproximadamente 30 pessoas tentou entrar para assistir uma plenária, mas foi impedido pelos seguranças do local. A servidora Maristela relatou que os profissionais da saúde tentavam apoio para implementação do plano de cargos, carreiras e salário (PCCS) da categoria.



"Não querem deixar a gente assistir a plenária. Inventaram que o sistema não está funcionando. Eles não querem deixar a gente entrar na Câmara. Somos servidores. Estamos nesse processo do PCCS há 12 anos... Olha, disseram que não tem sistema, mas estão deixando outras pessoas entrarem ali. Isso é ordem para não deixar a gente entrar", reclamou.



Servidores da saúde protestam na Câmara Municipal pela implementação do PCCS.



Maristela conta que, atualmente, os médicos com ensino superior recebem R$ 3 mil mensais pelo município. O grupo afirma que não houve reajuste salarial de acordo com a inflação e a alíquota de desconto do salário subiu de 11% para 14%. Desde fevereiro de 2022, data da entrada, o processo administrativo está em tramitação. Além disso, os funcionários ainda não receberam a reposição inflacionária.



"Somos profissionais da saúde, do município. Estamos reivindicando que o nosso salário melhore, porque um médico com ensino superior ganha R$ 3 mil. Estou com doutorado e ganho R$ 3 mil no município do Rio para atender em emergência, fazer atividades hostis, plantões árduos. A gente quer dignidade. Estamos tentando entrar na Câmara para conseguir apoio", desabafou a servidora.

Procurada, a assessoria da Câmara dos Vereadores não se manifestou sobre a situação.