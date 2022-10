Agentes encontraram réplica de fuzil dentro do carro usado na fuga pelo criminoso e seus comparsas - Divulgação

Agentes encontraram réplica de fuzil dentro do carro usado na fuga pelo criminoso e seus comparsasDivulgação

Publicado 26/10/2022 17:54 | Atualizado 26/10/2022 18:07

Rio - Um homem apontado como chefe do tráfico de drogas na comunidade da Coréia foi preso por agentes do Segurança Presente, nesta terça-feira (25), em São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio. O acusado, de 22 anos, conhecido como "Jony Bravo", foi encontrado após perseguição e cerco da PM que começou em Niterói.

De acordo com o comando do Segurança Presente, o criminoso foi preso quando tentava voltar para a comunidade da Coreia, após já ter fugido de cerco feito por equipes do 12º BPM (Niterói). Os policiais militares teriam suspeitado do veículo onde Jony estaria e iniciaram a perseguição, mas o carro acabou só sendo encontrado em São Gonçalo.

A abordagem foi feita pelos agentes do Segurança Presente São Gonçalo, que acabaram sendo atacados pelos criminosos e revidaram. Após o confronto, segundo a equipe, o criminoso foi detido, na esquina das ruas Mentor de Couto, com Luciano Carneiro, próximo a comunidade Lindo Parque. Os agentes do Segurança Presente foram apoiados por equipes do 7º BPM (São Gonçalo).

No carro onde Jony Bravo estava, os agentes encontraram uma réplica de fuzil. O caso foi registrado na 73ª DP (Neves). De acordo com o Segurança Presente, o acusado é alvo de 11 ocorrências pelos crimes de tráfico, roubo e receptação.