PM chegou a ser socorrido por outros militares, mas não resistiu aos ferimentosDivulgação/Disque Denúncia

Publicado 26/10/2022 18:58 | Atualizado 26/10/2022 19:02

Rio - O Disque Denúncia divulgou, nesta quarta-feira (26), um cartaz que pede informações para ajudar a Polícia Civil a identificar e prender os envolvidos na morte do policial militar Deilson Santiago Rodrigues, de 51 anos , na noite da última terça-feira (25), na Avenida Brasil, em Bonsucesso, na Zona Norte. O subtenente foi baleado durante uma troca de tiros com criminosos, após reagir a uma tentativa de roubo.

O policial estava em frente à base da 3ª CIA do Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (BPVE), quando foi alvo dos assaltantes. A vítima chegou a ser socorrida para o Hospital Federal de Bonsucesso, mas não resistiu. Um dos suspeitos do ataque contra o militar deu entrada na mesma unidade, que era ligado ao tráfico de drogas da favela do Nova Holanda, no Complexo da Maré, mas também morreu.



O crime é investigado pelo Núcleo de Investigações de Morte de Agentes de Segurança da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC). Agentes da especializada agora buscam informações que possam identificar os outros envolvidos, que estavam em veículo modelo Corolla, na cor prata. Com a morte do subtenente, sobe para 44 o número de agentes de segurança mortos em ações violentas no Rio de Janeiro, em 2022.

Ao todo, morreram 30 policiais militares; cinco policiais civis; quatro militares da Marinha e um da Aeronáutica; dois policiais penais; um agente do Departamento Geral de Ações Socioeducativas (Degase); e um guarda municipal. O Disque Denúncia recebe informações pelo Zap do Portal dos Procurados, pelo número (21) 98849-6099; pelos telefones (21) 2253-1177 ou 0300-253-1177, além do App Disque Denúncia RJ e também pelo inbox do Facebook e Twitter dos Portal dos Procurados. O anonimato é garantido.