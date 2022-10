Unidade chegou a abrigar, em seu auge, 5,3 mil internos - Reprodução/Google Maps

Unidade chegou a abrigar, em seu auge, 5,3 mil internosReprodução/Google Maps

Publicado 26/10/2022 18:27 | Atualizado 26/10/2022 18:38

Rio - As atividades de internação do Instituto Municipal de Assistência à Saúde Juliano Moreira (Imas), em Jacarepaguá, na Zona Oeste, serão encerradas, nesta quinta-feira (27). A Secretaria Municipal de Saúde do Rio (SMS) vai desativar o último núcleo do complexo psiquiátrico Franco da Rocha, concluindo o processo de desinstitucionalização de pacientes psiquiátricos. O fechamento marca a luta antimanicomial.



A unidade, conhecida pelo antigo nome de Colônia Juliano Moreira, chegou a abrigar, em seu auge, 5,3 mil internos ao mesmo tempo em seus 79 hospitais e pavilhões, desativados gradativamente ao longo dos anos. Para viabilizar o fim das internações, foram criadas condições para que os pacientes pudessem retornar ao convívio familiar, morar sozinhos ou ter alta para serviço residencial terapêutico.