O governador Cláudio Castro ressaltou a mobilização do Governo do Estado para combater dengue, zika e chikungunya - RAFAEL CAMPOS / Divulgação

O governador Cláudio Castro ressaltou a mobilização do Governo do Estado para combater dengue, zika e chikungunyaRAFAEL CAMPOS / Divulgação

Publicado 26/10/2022 17:14

Rio - A campanha publicitária do Governado do Estado para a conscientização da população de combate à dengue, chikungunya e zika começa a ser veiculada nesta quinta-feira (27). Com a proximidade do verão e o risco de uma epidemia, o governador Cláudio Castro afirmou que está atento para que a situação seja controlada.

"O combate à dengue é um esforço coletivo do poder público e dos cidadãos. O Governo do Estado está mobilizando todos os recursos necessários em uma grande campanha de enfrentamento à doença. Em apenas dez minutos por semana, é possível dar conta dos focos do mosquito e deixar nossas casas mais seguras. Vamos trabalhar juntos com a população para vencer a luta contra a dengue", disse Castro.

Um levantamento da Secretaria Estadual da Saúde (SES) apontou que os casos de dengue tiveram um aumento de 300% em comparação com 2021 . Entre janeiro e outubro deste ano, foram 10.471 casos e 14 mortes pela doença. Já no mesmo período do ano anterior, a pasta registrou 2.613 notificações e quatro óbitos.

O Estado também ressaltou um aumento do número de pessoas infectadas por chikungunya no período. Em 2022, foram 661 casos. Já nos dez primeiros meses do ano passado, tiveram 492 infectados. Nenhuma morte pela doença foi registrada durante o período.

As chamadas arboviroses são transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti, presente em toda a área urbana e periurbana do estado. Com a chegada do verão, a tendência é um aumento do número de casos no estado.

"O plano visa dar uma resposta rápida a uma possível epidemia. Ele também está relacionado com a prevenção à doença. E para isso estamos lançando uma grande campanha de conscientização da população, reforçando a campanha '10 minutos salvam vidas'. O mosquito da dengue vive preferencialmente dentro das nossas casas, por isso é tão importante que todos dediquem 10 minutos por semana para eliminar os focos" afirmou o secretário de Estado de Saúde, Alexandre Chieppe.

O documento elaborado pela Subsecretaria de Vigilância e Atenção Primária à Saúde (SUBVAPS) traça estratégias em quatro áreas: gestão, assistência, comunicação e mobilização social. O plano prevê medidas como a capacitação de profissionais de saúde para o atendimento adequado dos casos suspeitos e a estruturação de centros de acolhimento em unidades de saúde e UPAs.

Entre os principais objetivos das estratégias estão: monitoramento da circulação viral da dengue, da zika e da chikungunya em todas as regiões do estado, identificação das áreas de maior risco, promoção permanente de mobilização social, qualificação da assistência para atendimento aos pacientes e detecção precoce dos casos e organização da rede assistencial para acompanhamento dos pacientes na fase crônica.

Subtipos da dengue

A dengue é uma doença febril aguda causada pela picada dos mosquitos Aedes aegypti. Existem quatro subtipos de vírus da dengue: DenV-1, DenV-2, DenV-3 e a DenV-4. Atualmente, os sorotipos 1 e 2 são os que mais circulam no estado, sendo o DENV-2 prevalente. Este não circulava no Rio de Janeiro desde 2008 e é um dos fatores ligados ao aumento de casos registrados este ano.

"Desde 2019, estamos monitorando a reentrada do vírus tipo 2 da dengue, responsável pela maior epidemia que o estado enfrentou em 2008. Quem nasceu depois desse período não tem imunidade para esse subtipo do vírus. Por isso, temos uma importante parcela da população suscetível, o que pode levar ao aumento da transmissão" reforça Chieppe.

Medidas de prevenção

- Verificar se a caixa d'água está fechada e bem vedada;



- Deixar as lixeiras tampadas;



- Colocar areia nos pratos de plantas;



- Recolher e acondicionar o lixo do quintal;



- Limpar as calhas;



- Cobrir piscinas;



- Tapar os ralos e baixar as tampas dos vasos sanitários;



- Limpar a bandeja externa da geladeira;



- Limpar com esponja as vasilhas dos animais de estimação e trocar a água com frequência;



- Limpar a bandeja coletora de água do ar-condicionado;



- Cobrir bem a cisterna;



- Cobrir bem todos os reservatórios de água.