Motoristas de caminhão seguiram buzinando pela Avenida Brasil, com faixas penduradas nos veículos com o nome da vítima - Reprodução/Redes Sociais

Publicado 26/10/2022 17:09 | Atualizado 26/10/2022 18:33

Rio - Caminhoneiros fizeram, nesta quarta-feira (26), um ato em homenagem a Jean Lucas Lozeira, de 35 anos, que morto na madrugada de hoje ao ser baleado na Avenida Brasil, na altura do Complexo da Maré, na Zona Norte do Rio. Após ser atingido, o motorista, que dirigia um caminhão, perdeu o controle da direção e colidiu em uma mureta da via.

A concentração para a manifestação da categoria acontece no Mercado São Sebastião, no bairro da Penha, também na Zona Norte. Motoristas de caminhão seguiram buzinando pela Avenida Brasil, com faixas penduradas nos veículos com o nome da vítima. "Paz. Jean. Saudades", pede uma delas. "Descanse em paz, Jean Lucas", diz outra.

Crédito: Reprodução/Redes Sociais#Rio #ODia pic.twitter.com/sZb366Wiht — Jornal O Dia (@jornalodia) October 26, 2022

Equipes do Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (BPVE) reforçam o policiamento em diversos pontos da Avenida Brasil, na altura do Mercado São Sebastião. Na manhã de hoje, agentes do BPVE estavam em patrulhamento quando foram acionados para verificar ocorrência na pista sentido Centro da Avenida Brasil. No local, o caminhão já havia atingido a mureta divisória da via e uma equipe do Corpo de Bombeiros também já tinha sido acionada.

Segundo o Corpo de Bombeiros, os militares foram acionadas às 5h31, mas ao chegarem, Jean estava caído no chão, distante do veículo e já sem vida. O caminhão que ele dirigia ficou na via até por volta de 12h. Relatos de testemunhas afirmaram que a carreta ficou com várias perfurações por conta dos tiros e a lateral do veículo com marcas de sangue.



O vítima transportava carga de uma empresa estrangeira de navegação. De acordo com relatos nas redes sociais, o condutor é morador de Itaguaí, na Região Metropolitana do Rio, mas estava levando uma carga de Resende, no Sul Fluminense, para o porto Rio. Enquanto o veículo ainda não era retirado da via, pessoas invadiram a cabine e furtaram peças. A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) investiga o caso. Ainda não há informações sobre o sepultamento de Jean Lucas.