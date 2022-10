O motorista transportava um caminhão de uma empresa estrangeira na Avenida Brasil, altura do Complexo da Maré - Reginaldo Pimenta/Agência O DIA

O motorista transportava um caminhão de uma empresa estrangeira na Avenida Brasil, altura do Complexo da MaréReginaldo Pimenta/Agência O DIA

Publicado 26/10/2022 09:20 | Atualizado 26/10/2022 11:05

Rio- Um motorista de caminhão, identificado como Geam Lucas Loveiro, 35 anos, morreu após ser baleado na Avenida Brasil, altura do Complexo da Maré, na Zona Norte do Rio, na manhã desta quarta-feira (26). Após ser atingido, ele perdeu o controle do veículo e colidiu com uma mureta.

De acordo com a Polícia Militar, agentes do Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (BPVE) estavam em patrulhamento quando foram acionados para verificar ocorrência na pista sentido Centro da Avenida Brasil. No local, o caminhão já estava colidido na mureta divisória da via e uma equipe do Corpo de Bombeiros que também havia sido acionada constatou o óbito do condutor.



Segundo o Corpo de Bombeiros, as equipes foram acionadas às 5h31, mas ao chegar no local o condutor já foi encontrado sem vida, caído ao chão distante do veículo. Até por volta das 11h o caminhão continuava na via. Testemunhas que passavam pela avenida relataram que a carreta ficou com várias marcas de tiros, inclusive, na lateral é possível ver marcas de sangue. O trânsito ficou caótico na região e internautas reclamaram nas redes sociais do intenso congestionamento desde as primeiras horas da manhã.



Trânsito medonho na avenida Brasil — thyago Delfino a voz da geração (@LizaMatsuy) October 26, 2022

a avenida Brasil presencia o maior engarrafamento da história — Emitê (@mtxx64) October 26, 2022

Bom dia, avenida Brasil tá um caos, que loucura — RH (@rodrigohiroshi_) October 26, 2022 fotogaleria

O motorista transportava um carga de uma empresa estrangeira de navegação. A ocorrência ainda está em andamento. Procurada, a Polícia Civil informou que iniciou as investigações na Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) e que agentes realizam diligências para identificar a autoria do crime.

Enquanto o veículo ainda não era retirado da via, pessoas invadiram a cabine do veículo e furtaram diversas peças. Pelas imagens é possível ver cerca de 5 a 6 homens praticando o crime.