Tentativa de roubo na Avenida Brasil, altura de Guadalupe, termina com criminoso morto - Reprodução/Redes sociais

Publicado 25/10/2022 20:26 | Atualizado 25/10/2022 21:02

Rio - Um criminoso morreu e outros dois fugiram após uma tentativa de roubo a carro na Avenida Brasil, na altura de Guadalupe, Zona Norte do Rio, no fim da tarde desta terça-feira (25). Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) que realizavam deslocamento na via, próximo ao Shopping Guadalupe, presenciaram o crime. A equipe identificou que dois assaltantes estavam segurando a camisa da vítima e apontando uma pistola para o peito do refém.



Os policiais, então, dispararam contra a dupla. Na fuga, um deles foi baleado e morreu no local. O segundo bandido conseguiu fugir com a ajuda de um terceiro comparsa, que aguardava em uma moto. Eles seguiram para o interior de uma comunidade próxima ao local.

Com o bandido morto os policiais encontraram uma pistola 9mm com numeração raspada e sete munições intactas.

Nas redes sociais, motoristas que passavam pelo local se assustaram com o intenso tiroteio e relataram grande congestionamento no trecho, devido à ocorrência.