Disque Denúncia busca informações que possam levar à identificação e prisão do responsável - Divulgação

Disque Denúncia busca informações que possam levar à identificação e prisão do responsávelDivulgação

Publicado 25/10/2022 19:54 | Atualizado 25/10/2022 20:12

Rio – O Disque Denúncia divulgou, nesta terça-feira (25), um cartaz para ajudar a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) a obter informações que levem à identificação e prisão do responsável pela morte de Bruno Gomes Valentim da Costa , de 41 anos, vítima de um tiro à queima-roupa na noite da quarta-feira passada (19), no bairro de Colégio, Zona Norte do Rio.

Ele chegava do trabalho para encontrar a mulher, que o esperava de carro na porta da estação de metrô da região. O bandido abordou o veículo e começou a pedir os pertences dela. Bruno, ao perceber a movimentação, jogou a mochila que carregava no assaltante e entrou em luta corporal para proteger a mulher. O criminoso atirou e fugiu do local levando o automóvel do casal.

O Disque Denúncia recebe informações sobre o envolvido na morte de Bruno nos seguintes canais de atendimento:

- (21) 2253-1177 ou 0300-253-1177

- Whatsapp: (21) 99973-1177

- APP "Disque Denúncia RJ"

O anonimato é garantido em todas as plataformas.