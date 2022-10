João estava internado no Hospital Municipal Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias. - Divulgação

João estava internado no Hospital Municipal Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias.Divulgação

Publicado 25/10/2022 20:05 | Atualizado 25/10/2022 20:18

Rio – João Vitor Paulino de Oliveira, de 21 anos, mototaxista esfaqueado na quarta-feira passada (19) no supermercado Feira Nova, no bairro de Santa Cruz da Serra , em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, morreu nesta segunda-feira (24) depois de cinco dias internado no Hospital Municipal Adão Pereira Nunes, no mesmo município.

De acordo com testemunhas, Francisco Lourenço, de 42 anos, foi abordado por policiais militares e guardas municipais e não esboçou reação no momento da prisão. Nas redes sociais, populares, que estiveram presente no ocorrido, relataram que Francisco teria surtado no local e atacado as duas vítimas.

A Prefeitura de Duque de Caxias, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, também informou que o paciente André Borges, 42 anos, também ferido no ataque, teve alta hospitalar na quinta-feira (20).

De acordo com a Polícia Militar, agentes do Programa Estadual de Integração na Segurança (Proeis) foram acionados para verificar uma ocorrência no estabelecimento e, ao chegarem no local, encontraram o suspeito com a faca após ferir as duas vítimas. Ele ainda teria tentado se suicidar, mas foi detido, e o objeto, apreendido.