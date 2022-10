Homem é preso após esfaquear duas pessoas em supermercado em Duque de Caxias - Foto: Divulgação/Redes Sociais

Homem é preso após esfaquear duas pessoas em supermercado em Duque de CaxiasFoto: Divulgação/Redes Sociais

Publicado 19/10/2022 16:32 | Atualizado 19/10/2022 17:52

Rio - Um homem foi preso, na manhã desta quarta-feira (19) após atacar duas pessoas com uma faca no supermercado Feira Nova, no bairro de Santa Cruz da Serra, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. De acordo com testemunhas, ele foi abordado por policiais militares e guardas municipais e não esboçou reação. Um homem, não identificado, e outro, que seria um mototaxista da região, ficaram feridos e foram levados para o Hospital Adão Pereira Nunes.

De acordo com a assessoria da Polícia Militar, agentes do Programa Estadual de Integração na Segurança (Proeis) foram acionados para verificar uma ocorrência no estabelecimento e, ao chegarem no local, encontraram o suspeito com a faca após ferir as duas vítimas. Ele ainda teria tentado se suicidar mas foi detido, e o objeto, apreendido.

Segundo relatos em redes sociais, o homem teria surtado no local e atacado as vítimas. Não há informações de identificação, nem sobre o estado de saúde dos feridos.

O homem e a arma foram encaminhados para a 60ª DP (Campos Elíseos). De acordo com a Polícia Civil, ele foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio.