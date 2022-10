Prisão foi realizada por agentes da Delegacia de Repressão a Ações Criminosas Organizadas (DRACO-IE) - Marcos Porto/Agência O Dia

Prisão foi realizada por agentes da Delegacia de Repressão a Ações Criminosas Organizadas (DRACO-IE)Marcos Porto/Agência O Dia

Publicado 19/10/2022 22:04 | Atualizado 19/10/2022 22:05

Rio – Agentes da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais (Draco) prenderam, nesta terça-feira (18), um integrante da milícia que atua na comunidade Colônia Juliano Moreira, no bairro Curicica, Zona Oeste do Rio. De acordo com agentes, o acusado, que não teve sua identidade revelada, já ostentou posição de liderança da milícia desta comunidade.



Segundo os agentes, a ação ocorreu após cruzamento de informações de inteligência, denúncias e monitoramento da atuação do grupo paramilitar. A abordagem aconteceu no momento em que três milicianos realizavam a cobrança de taxa em estabelecimentos comerciais da região. Durante a ação, enquanto um ficava no carro, outros dois saíam para praticar a extorsão.



Durante a operação, a dupla que estava fora do automóvel conseguiu fugir, enquanto o outro foi detido e por crimes de constituição de milícia privada e de receptação, uma vez que o veículo utilizado era produto de roubo.



Ainda de acordo com a corporação, o criminoso possui anotações criminais por porte e posse ilegal de arma de fogo, ameaça e injúria. Em novembro de 2021, ele foi detido em flagrante por policiais militares no interior da comunidade do Terreirão, no Recreio dos Bandeirantes, portando ilegalmente uma arma de fogo. O criminoso estava em liberdade desde janeiro deste ano.

Segundo os agentes, o criminoso é, atualmente, subordinado dos milicianos conhecidos como “Playboy de Curicica” e “Boto”, ambos estão presos. Seus subordinados possuem aliança com o miliciano foragido da Justiça Luís Antônio da Silva Braga, o “Zinho”.