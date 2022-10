Ocorrência foi registrada na 12ª DP (Copacabana) - Reprodução Google

Publicado 19/10/2022 19:23

Rio- Policiais do Programa Copacabana Presente apreenderam dois adolescentes e prenderam dois homens por furto nesta segunda-feira (17) na Zona Sul do Rio.

Em um dos casos, um adolescente foi apreendido após ele furtar e roubar dois celulares de duas pessoas na Avenida Atlântica, nesta segunda-feira (17). Primeiro, ele furtou o aparelho dentro de um carro de aplicativo. Logo em seguida, agrediu e puxou o celular, do lado de fora da janela, do veículo de outra vítima. Ele foi conduzido para a 12ª DP (Copacabana) e depois para a Delegacia de Proteção do Adolescente (DPCA) e autuado por crime análogo ao de roubo e furto. Além disso, o suspeito também possuía um mandado de busca e apreensão em aberto.



Os outros dois homens foram presos junto com o outro adolescente por roubar um cordão na Rua Almirante Gonçalves, em Copacabana. Os suspeitos estavam fugindo logo após cometerem o crime, em seguida durante a revista o cordão foi encontrado.



Eles foram conduzidos para a 13ª DP (Ipanema). Além disso, um suspeito possuía um mandado de prisão em aberto e também foi autuado por corrupção de menores.