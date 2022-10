Estação NET Rio Botafogo pode ser despejado do imóvel por falta de pagamento de aluguel - Divulgação

Estação NET Rio Botafogo pode ser despejado do imóvel por falta de pagamento de aluguelDivulgação

Publicado 19/10/2022 17:53 | Atualizado 19/10/2022 18:00

Rio - O Tribunal de Justiça do Rio (TJRJ) retirou da pauta da 7ª Câmara Cível, desta quarta-feira (19), o julgamento do processo judicial de despejo do Estação NET Rio Cinema. O desembargador Caetano Ernesto da Fonseca, que assinou a decisão, não informou nova data para o julgamento: "Defiro apenas, por ora, a retirada do feito de pauta", escreveu no documento.



O grupo administra alguns dos mais famosos e remanescentes cinemas de rua da cidade e ocupa atualmente um imóvel na Rua Voluntários da Pátria 35, em Botafogo, Zona Sul do Rio. No entanto, uma ação de despejo movida pelo Grupo Severiano Ribeiro (GSR) , proprietário do local, em dezembro de 2020 ameaça o futuro do projeto. Segundo o GSR, o Estação não paga aluguéis desde março do mesmo ano, mês em que se iniciou a pandemia da Covid-19 e todos os cinemas tiveram que fechar as portas. A dívida atual seria de R$ 860 mil.

Temendo por uma decisão negativa da Justiça, cineastas, artistas, profissionais do setor de cultura reuniram em quatro dias quase 17 mil assinaturas em abaixo-assinado virtual. A meta é alcançar 25 mil nomes. Além da petição, o grupo também organizou um ato nesta terça-feira (18) no imóvel onde o projeto está instalado.

"Somente uma grande mobilização pode influenciar a decisão em favor da cultura. O Grupo Estação, locatário do espaço desde 1994, vem tentando desde 2019 mais uma renovação do contrato. Diversas tentativas de conversa já foram feitas para negociar o valor de aluguel pendente, mas sem sucesso até agora", escreveu o grupo no site do abaixo-assinado.

[DEIXA] REGISTROS DO ATO



O Estação Net Rio é de parar o trânsito!



FOI LINDO!!!

Agradecemos a todas, todos e todes que estiveram e estão sempre com a gente!!



Continuem participando, compartilhando, assinando a campanha! https://t.co/qWARgPR7x7 pic.twitter.com/WQYuNrZvbX — Estação Net de Cinema (@grupoestacao) October 19, 2022

Entenda a disputa

O desentendimento entre os dois lados não começou durante a pandemia com a ação de despejo movida pelo Grupo Severiano. O contrato de aluguel era renovado a cada cinco anos, com um preço mínimo mensal mais participações na bilheteria e nas receitas do café. Em 2019, o GSR pediu um valor mensal mais alto, que o Estação considerou acima do praticado no mercado. A discussão foi judicializada, e foi determinado um aluguel provisório, maior do que era pago antes, mas menor do que o pretendido pelo GSR, até que houvesse uma solução. Era esse o valor que o Estação vinha depositando antes do início da pandemia.

Em novembro de 2021, após mobilização contra o despejo do Estação, a prefeitura oficializou o tombamento do imóvel e da atividade do local para uso exclusivo como sala de exibição, o que é desde 1944, quando foi inaugurado o Cinema Star pelo antigo Circuito Vital Ramos de Castro. A medida veio do temor que, retomada a posse pelo GSR, o local pudesse ser vendido para uma construtora e virasse um prédio residencial, fazendo com que o bairro perdesse um importante centro cultural.

Por meio de nota, o Grupo Severiano Ribeiro disse não comentar assuntos que já estão sendo tratados pela Justiça. O grupo Estação Net Rio ainda não comentou sobre o adiamento do processo.