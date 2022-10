Rian de Lima Aguiar, de 28 anos, foi encontrado com diversos ferimentos, provavelmente de arma de fogo - Divulgação

Publicado 19/10/2022 19:25

Rio – Um jovem foi encontrado morto em São João de Meriti, na Baixada Fluminense, nesta quarta-feira (19). Rian de Lima Aguiar, de 28 anos, estava com diversos ferimentos, provavelmente feitos por arma de fogo, caído no chão.

De acordo com a Polícia Militar, agentes do 21º BPM (São João de Meriti) foram acionados para verificar uma ocorrência no bairro Parque Juruti, onde uma pessoa foi encontrada ferida. Uma equipe do Serviço Móvel de Atendimento de Urgência (SAMU) também foi acionada e constatou que a pessoa estava morta.

Segundo informações, uma funcionária que trabalhava para Rian teria chegado ao bar junto com ele e, no momento em que estava lavando o chão do estabelecimento, ouviu diversos disparos. Ela chegou a se esconder em um canto dentro da cozinha. Após os tiros, a funcionária ainda teria escutado alguém gritar "pega a arma". Rian já teve passagem pela polícia e teria saído da cadeia há poucos meses.

O caso foi encaminhado para a Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF). A investigação está em andamento.