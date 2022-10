Governo Estadual realiza campanha de conscientização no Dia Internacional de Combate ao Câncer de Mama - Divulgação

Publicado 19/10/2022 19:08

Rio – O Governo do estado do Rio realizou, nesta quarta-feira (19), um mutirão de serviços de conscientização no Dia Internacional de Combate ao Câncer de Mama no Largo da Carioca, no centro do Rio. A ação atendeu 196 pessoas, oferecendo serviços de beleza, saúde e informações, como o autoexame, que visam a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer, dentro da campanha Outubro Rosa.

Na ação, realizada pelo programa RJ para Todos, também contou com atendimentos sociais para a isenção de custos para a emissão de documentos e do projeto "Banho de Cidadania", um ônibus que ofereceu banho e roupas para a população em vulnerabilidade social.

Para o secretário de Governo, Rodrigo Barcellar, a campanha de conscientização mostra a força da união entre mulheres e poder público por seus direitos.

"Não mostramos apenas a importância do diagnóstico precoce para o tratamento, mas também o acolhimento", relatou o secretário.

Para a superintendente do RJ para Todos, Gilvânia Coutinho, a campanha é primordial para incentivar nas mulheres a cultura do autocuidado. "A prevenção é primordial para a prevenção do câncer de mama e demais doenças", disse.