Ônibus municipais e BRTs foram gratuitos no primeiro turno das eleições - Alexandre Macieira/Prefeitura do Rio

Publicado 19/10/2022 17:41 | Atualizado 19/10/2022 17:46

Rio - Os ônibus serão gratuitos novamente no segundo turno das eleições, no próximo dia 30. A informação foi reforçada, nesta quarta-feira (19), pelo prefeito Eduardo Paes, através das suas contas nas redes sociais. Tanto ônibus quanto BRTs já haviam sido liberados para quem votou no primeiro turno.

"Só para confirmar que na forma do decreto publicado por mim antes do primeiro turno, o transporte na cidade do Rio por ônibus e BRT será gratuito no segundo turno dia 30/10!", escreveu Paes, no Twitter.

Assim como no primeiro turno, o carioca que precisar ir à sua seção eleitoral usando os transportes só precisará apresentar o título de eleitor ou outro documento válido no momento do acesso ao transporte para ter a gratuidade.

Autorização do STF

Nesta terça-feira (18), o ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF), chancelou a atitude da capital do Rio ao recomendar que os municípios e concessionárias de transporte liberassem o acesso gratuito no dia 30.

Em sua decisão, Barroso entendeu que a prática não pode levar a punição de prefeitos e gestores por crimes eleitorais ou de improbidade administrativa. No texto, ele afirma que a medida, na verdade, tem o objetivo de garantir o direito constitucional ao voto.