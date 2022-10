Homem é preso após esfaquear duas pessoas em supermercado em Duque de Caxias - Foto: Divulgação/Redes Sociais

Publicado 19/10/2022 22:31

Rio - A família de Francisco Lourenço, de 42 anos, que atacou duas pessoas com uma faca em Duque de Caxias, afirma que ele estava desaparecido há dias e que chegaram a registrar o caso em uma delegacia. Ainda segundo seus parentes, o suspeito é cearense e chegou recentemente ao Rio de Janeiro para tratar problemas psiquiátricos. As informações são do 'RJ2', da 'TV Globo'.

Francisco foi preso na manhã desta quarta-feira (19) depois de esfaquear duas pessoas no supermercado Feira Nova, no bairro de Santa Cruz da Serra. De acordo com testemunhas, ele foi abordado por policiais militares e guardas municipais e não esboçou reação. Um cliente do mercado, identificado como André Borges, e João Vitor Paulino, 21 anos, que seria um mototaxista da região, ficaram feridos e foram levados para o Hospital Adão Pereira Nunes. Segundo a direção da unidade, ambos estão estáveis.

De acordo com a assessoria da Polícia Militar, agentes do Programa Estadual de Integração na Segurança (Proeis) foram acionados para verificar uma ocorrência no estabelecimento e, ao chegarem no local, encontraram o suspeito com a faca após ferir as duas vítimas. Ele ainda teria tentado se suicidar mas foi detido, e o objeto, apreendido.

De acordo com relatos em redes sociais, Francisco teria tido um surto no local e atacado as vítimas.

O homem e a arma foram encaminhados para a 60ª DP (Campos Elíseos). De acordo com a Polícia Civil, ele foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio.