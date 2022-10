PRF recupera em Duque de Caxias produtos furtados em Patos, no Estado de Minas Gerais - PRF/Divulgação

Publicado 25/10/2022 18:53 | Atualizado 25/10/2022 19:13

Rio - A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu, na noite de segunda-feira (24), dois homens e uma mulher, todos de nacionalidade colombiana, durante um patrulhamento na BR-040, em Duque de Caxias. Segundo a PRF, agentes foram alertados para um veículo que possuía registro de apropriação indébita. O carro, então, foi abordado e durante a fiscalização os policiais do Grupo de Patrulhamento Tático (GPT) encontraram diversos produtos de alto valor no porta-malas, além de chaves e instrumentos para a abertura de fechaduras.



Inicialmente, os ocupantes do veículo, que não tiveram os nomes divulgados, informaram que viajavam de Belo Horizonte para o Rio de Janeiro. Porém, após os policiais encontrarem o material, eles disseram que haviam furtado três apartamentos em Patos de Minas, no interior de Minas Gerais, e que receberiam R$ 3 mil para entregar o material a um indivíduo em Copacabana, na Zona Sul do Rio.

Em consulta aos sistemas, os policiais confirmaram as ocorrências e verificaram que um dos homens possui registro criminal por roubo de obras de artes na Barra da Tijuca, pelo qual cumpriu pena e que, mais recentemente, havia sido preso na França em decorrência de furtos praticados naquele país.



Os policias fizeram contato, por meio de chamada de vídeo, com as vítimas dos furtos, que reconheceram os produtos furtados. Dentre o material encontrado havia relógios importados de marcas de grife, além de bolsas, óculos, joias, perfumes importados, câmera profissional e aparelhos celulares.



Os presos e os produtos encontrados foram encaminhados à Polícia Judiciária.