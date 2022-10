Policiais da DEAM prenderam homem por descumprir medidas protetivas - Divulgação

Policiais da DEAM prenderam homem por descumprir medidas protetivas Divulgação

Publicado 25/10/2022 17:21 | Atualizado 25/10/2022 18:22

Rio – Agentes da Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) do Centro do Rio, iniciaram uma investigação contra um homem acusado de agredir uma mulher com dois socos em uma academia em Ramos, na Zona Norte do Rio, no último dia 14. O motivo da agressão seria uma discussão política. A história foi revelada pelo portal 'G1'.

A vítima, de 35 anos, relatou estar conversando com amigos na academia sobre política e que teria feito um comentário com um personal trainer, que estava instruindo o agressor, identificado apenas como Ariel.

Após o comentário com o instrutor, Ariel, que alegou ser eleitor de Bolsonaro, disse que "Lula é um ladrão, safado". Em seguida, teria sido mais incisivo com a vítima, pedindo que ela "escovasse os dentes" e afirmou que ela seria uma "morta de fome".

Ainda de acordo com os relatos de testemunhas, Ariel bateu no peito de forma grosseira, dizendo ser empresário e que "empresário não vota em Lula". A agressão ocorreu logo em seguida, quando outras pessoas que frequentavam a academia tentaram conter Ariel que passou a ameaçá-la: "Não encosta em mim, senão eu vou arrebentar a sua cara".

Após as ameaças, Ariel avançou e desferiu dois socos na vítima, que desmaiou. A mulher sofreu ferimentos no olho e na boca. A mulher conta que treina na academia há oito anos e que o agressor se matriculou no local há alguns meses e que seria faixa preta em luta livre.