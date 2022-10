Bombeiro que atirou em atendente de uma lanchonete, se entrega na 32 DP, na Taquara, nesta sexta-feira(20). Foto: Cléber Mendes/Agência O Dia - Cléber Mendes/Agência O Dia

Publicado 25/10/2022 17:34 | Atualizado 25/10/2022 18:13

Rio - O sargento do Corpo de Bombeiros Paulo Cesar de Souza Buarque, acusado de tentar matar um atendente de lanchonete em Jacarepaguá , será julgado pelo Tribunal do Júri. A determinação faz parte da decisão do juiz Gustavo Kalil, da 4ª Vara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ), divulgada nesta terça-feira (25), onde o magistrado também manteve a prisão do acusado.