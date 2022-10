"A saúde começa pela boca", afirmou o coordenador de Saúde Bucal da SMS, Erico Souza - Reprodução internet

Publicado 25/10/2022 16:53

Rio – O Dia Nacional da Saúde Bucal, comemorado anualmente no dia 25 de outubro, é celebrado nesta terça-feira. Como uma boa saúde oral é o primeiro passo para um organismo saudável, além de prevenir doenças e melhorar a autoestima, a Secretaria Municipal de Saúde do Rio (SMS) disponibiliza serviços como limpeza, tratamento de canal, procedimento cirúrgicos e outros para cuidar e manter atualizada a higiene bucal.

"A saúde começa pela boca, por isso é fundamental que o acompanhamento chegue à população, facilitando o acesso ao tratamento de qualidade. Também estamos disponíveis para orientar quais as funções da boca e dos dentes como, por exemplo, mastigação, fala e a estética", afirmou o coordenador de Saúde Bucal da SMS, Erico Souza, que vê no debate regular do tema um alerta para evitar cáries, doenças periodontais e o mau hálito.

De maneira gratuita, os cariocas têm acesso à 436 equipes, formadas por profissionais como dentistas, técnicos e auxiliares de saúde, que atuam junto à Estratégia Saúde da Família, em uma unidade de Atenção Primária, além de 18 Centros de Especialidade Odontológica (CEOs).

Esses centros são responsáveis pelo atendimento de pessoas com deficiências ou necessidades especiais, instalação de aparelho ortodôntico infantil, prótese dentária, tratamento de canal, tratamento para dor nas articulações da mastigação, cirurgia de siso e avaliação de lesões bucais para diagnóstico de câncer.

Quem deseja buscar atendimento deverá passar primeiro por uma avaliação do dentista na Atenção Primária. Depois de ser constatada a necessidade de atendimento especializado, é feito o encaminhamento a esses centros através do Sistema de Regulação (Sisreg), com as devidas justificativas e orientações sobre o caso. Para pesquisar as unidades de Atenção Primária, os interessados devem consultar o "Onde ser Atendido", que pode ser acessado pela plataforma EpiRio

A pasta também leva a assistência em saúde bucal às escolas, com o Programa Saúde na Escola (PSE), de forma educativa e preventiva. Já com o Programa de Atenção Domiciliar (PADI), a SMS incentiva o atendimento em domicílio, priorizando idosos e pessoas com alguma restrição de deslocamento. O município também oferece cuidados de higiene oral à população de rua e pessoas privadas de liberdade.