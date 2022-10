A "baby bode" é a primeira cabra contratada por um aeroporto brasileiro - Divulgação

Publicado 25/10/2022 15:48 | Atualizado 25/10/2022 15:55

Rio – O Aeroporto Internacional Tom Jobim, na Ilha do Governador, Zona Norte, recentemente realizou uma contratação bem inusitada. Vestida com um colete amarelo neon, a simpática cabra Estrela passará a fazer parte da equipe ainda este mês, com a missão de auxiliar no aparo da vegetação que se desenvolve no entorno do terminal, além de ajudar a manter outros animais longe da pista de pouso e decolagem.

Esta é a primeira vez que um aeroporto brasileiro "contrata" uma cabra. A expectativa do Galeão é de diminuir o impacto ambiental durante a manutenção das vegetações, já que reduzirá o consumo de combustíveis pelos veículos motorizados responsáveis pelo corte da grama. Apesar da novidade, a "baby bode", como é carinhosamente chamada pelas equipes, não está sozinha.

Outros animais, como aves e cachorro, já atuam ao lado do "time humano" nas ações de Manejo de Fauna, que tem como objetivo evitar acidentes com aviões no aeroporto. Assim, a Estrela irá trabalhar ao lado dos gaviões Radar e Kaká, dos falcões Árya, Minerva e Ravena, e do cachorro Hammer, resgatado em março de 2020 e treinado para afugentar aves e demais animais que possam prejudicar a operação aeroportuária.

"Temos registrado excelentes resultados com a atuação dos animais em nossos programas de Manejo de Fauna e Vegetação. Entre 2015 e 2022, identificamos uma redução de 48% do número de incidentes do aeroporto. Por isso, estamos muito felizes com a chegada da Estrela no nosso time. Com certeza ele irá reforçar a nossa atuação em prol da segurança do aeroporto e desempenho ambiental", afirmou Milena Martorelli, gerente de sustentabilidade do Galeão.

Todo o trabalho com o "time animal" é desenvolvido em parceria com a empresa Radar Soluções Ambientais, que disponibiliza um grupo de aproximadamente 16 profissionais, entre eles biólogos, engenheiros agrônomos e veterinários. A atuação da Radar ocorre diariamente e é feita de acordo com a orientação da concessionária e da torre de controle, com autorização do Instituto Estadual do Ambiente (Inea).

"Nossa equipe está em constante treinamento, atuando de forma incansável para assegurar que todas as técnicas sejam aplicadas corretamente a fim de preservar o bem-estar e a integridade dos animais em consonância com a segurança do aeroporto", explicou a responsável técnica da Radar Soluções Ambientais, Cláudia Paixão.

Suporte emocional aos passageiros

O trabalho dos animais "contratados" pode ir muito além de evitar acidentes. Circula pelo terminal a Gigi, uma cachorrinha brincalhona que ajuda a amenizar a fobia dos passageiros. De acordo com o Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística (Ibope), 42% dos brasileiros sentem medo de voar de avião, mesmo o transporte sendo considerado o segundo meio de transporte mais seguro do mundo.

"Sabemos que existem pesquisas que apontam que a interação com animais pode acalmar e trazer sensações ligadas ao bem-estar. Nosso trabalho com a Gigi é justamente proporcionar bons momentos para os passageiros do RIOgaleão, fazendo com que a experiência de voar seja inesquecível", destacou Milena.

A cachorrinha Gigi foi resgatada em junho de 2021 no estacionamento do terminal de cargas do Aeroporto Internacional Tom Jobim, e desde então passou a ser treinada pela equipe da Radar Soluções Ambientais para exercer a função de acalmar os viajantes ansiosos.