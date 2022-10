Câmeras de segurança flagram assalto a carro na Lagoa - Reprodução

Publicado 25/10/2022 22:21

Rio – Câmeras de segurança flagraram, nesta terça-feira (25), um assalto a um carro, na Lagoa, na Zona Sul, que durou menos de um minuto. Esse foi o tempo necessário para que dois homens armados cheguem de carro, abordem o veículo parado na entrada da garagem de um prédio, expulsem o motorista e levem o carro embora.

Os suspeitos ainda roubam objetos pessoais da vítima, como aliança, cordão e relógio.

Segundo a Polícia Civil, as imagens de câmeras de segurança estão sendo analisadas e as vítimas serão ouvidas novamente. As investigações estão em andamento na 15ª DP (Gávea) para identificar a autoria do crime.

Em nota, a Polícia Militar informou que o comando do 23º BPM (Leblon) trabalha em conjunto com as delegacias da área no sentido de identificar os envolvidos em tais crimes e detectar o paradeiro dos envolvidos.

Ainda de acordo com a corporação, o comando do 23º BPM (Leblon) está empregando esforços ininterruptamente na região e que há pontos de baseamento nas Avenidas Borges de Medeiros e Epitácio Pessoa, assim como nos acessos aos Túnel Rebouças. Junto às equipes do Lagoa Presente, os policiais realizam ações ostensivas contínuas no perímetro e realizam centenas de abordagens e revistas mensalmente.

A Polícia Militar ressaltou ainda a importância da colaboração da população, realizando denúncias - o telefone do Disque-Denúncia é (21) 2253-1177 - ou, para casos urgentes, fazendo o acionamento da central 190 para que medidas sejam tomadas imediatamente. Os registros em delegacias da Polícia Civil também são essenciais para a continuidade dos procedimentos investigativos.