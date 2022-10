Ana Júlia saiu de casa para ir a escola e não voltou - Reprodução/TV Globo

Publicado 25/10/2022 20:11 | Atualizado 25/10/2022 20:52

Rio - Familiares da menina Ana Júlia Pacheco, de 11 anos, desaparecida nesta segunda-feira (24), realizaram um protesto na tarde desta terça (25), no Engenho Novo, na Zona Norte. De acordo com a família, a menina teria saído da Escola Municipal Pareto, na Rua 24 de Maio, por volta das 14h30, e não foi mais encontrada. A Polícia Civil investiga o caso.

Os familiares de Ana Júlia Pacheco distribuíram cartazes pela região e tentaram informações sobre paradeiro da menina, que ainda não foi localizada.

O ato passou pela Avenida Marechal Rondon e Rua 24 de Maio, que ficou parcialmente ocupada, na altura da Rua Antunes Garcia, no Sampaio. De acordo com o Centro de Operações, o trânsito teve retenções desde a Radial Oeste, no Maracanã.

Agentes da CET-Rio foram acionados no local e atuaram auxiliando motoristas com o trânsito da região.

O caso foi registrado na 25ª DP (Engenho Novo) e encaminhado à Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA). Diligências estão em andamento para localizar a vítima e esclarecer todos os fatos.