Desde julho, 46 mil crianças de 3 e 4 anos foram imunizadas com a primeira dose da CoronaVac - Divulgação

Publicado 25/10/2022 18:16

Rio – A aplicação da primeira dose da vacina contra covid-19 em crianças de 3 e 4 anos será paralisada. O secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz, atenderá a imprensa nesta quarta-feira (26), às 7h50, para tratar do assunto.

A interrupção acontece devido à falta de novas remessas da CoronaVac, única vacina autorizada pela Anvisa para uso nesse público. Apesar de solicitações da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), não há previsão de quando o Ministério da Saúde irá enviar novos aportes.

Desde julho, 46 mil meninos e meninas de 3 a 4 anos foram imunizados com a primeira dose. Para avançar na cobertura vacinal, que está em 28%, restam mais de 116 mil crianças da faixa etária a serem protegidas no Rio. A aplicação da segunda dose da vacina está garantida, com uma quantidade reservada especificamente para esse fim.