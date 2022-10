Material foi enviado em forma de quatro encomendas nacionais vindas de diversas partes do país - Divulgação

Material foi enviado em forma de quatro encomendas nacionais vindas de diversas partes do paísDivulgação

Publicado 25/10/2022 16:45 | Atualizado 25/10/2022 18:57

Rio - A Receita Federal apreendeu, nesta terça-feira (25), aproximadamente 740 gramas de ecstasy, haxixe e skunk dentro de encomendas em uma transportadora localizada em Olaria, na Zona Norte. A apreensão ocorreu durante uma operação de fiscalização.

De acordo com o órgão, o material foi enviado no formato de quatro encomendas nacionais vindas de diversas partes do país. A operação contou com o trabalho da Divisão de Vigilância e Repressão ao Contrabando e Descaminho da Receita Federal, da 7ª Região Fiscal.



As drogas serão entregues à Polícia Civil, que ficará encarregada das investigações para identificar os responsáveis pelo crime envolvendo a transportadora.