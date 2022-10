Policiais da Delegacia do Consumidor (Decon) prenderam empresária por violar ordem de interdição de fábrica de cosméticos - Sandro Vox / Agência O Dia

Publicado 25/10/2022 17:23 | Atualizado 25/10/2022 17:56

Rio - Uma fábrica de suplementos em Guaratiba, na Zona Oeste do Rio, foi interditada pelo Procon-RJ nesta terça-feira (25) durante fiscalização em conjunto com a Delegacia do Consumidor (Decon). Uma denúncia informava que a fábrica utilizava selos de qualidade internacional, como FDA, sem autorização, além de remarcar produtos com a validade expirada e utilizar amido de milho na composição dos suplementos. Um funcionário identificado como responsável da empresa foi conduzido pelos policiais à Decon.



Durante a ação desta terça-feira, foram encontrados sacos de 25 quilos de amido de milho, identificados com etiqueta original do fabricante, com rótulos sobrepostos da empresa fiscalizada, identificando o produto como creatina, um tipo de suplemento alimentar.

Além disso, foram identificados suplementos vencidos em área de produção e mais de três mil quilos de suplementos sem qualquer identificação de procedência ou validade. Eles seriam envasados em embalagens com rótulos como se fossem produtos importados.



De acordo com o Procon-RJ, a interdição ocorreu de forma cautelar visando a segurança do consumidor. Um processo administrativo seguirá e o estabelecimento terá 15 dias para apresentar defesa. Segundo o presidente da autarquia, Cássio Coelho, as operações em conjunto com a Decon são importantes porque tratam de denúncias de crimes contra os consumidores fluminenses.



"Nesta operação, em especial, estamos protegendo a saúde dos consumidores que utilizam desses suplementos visando um melhor condicionamento físico, mas que podem ter efeitos adversos devido às irregularidades encontradas. É muito importante que o consumidor pesquise sobre os produtos que serão consumidos, atente-se aos lacres, validades, aspecto do produto e reputação da empresa e, caso desconfie de algo, denuncie ao Procon Estadual", pediu Coelho.



A delegada Carina Bastos, titular da Decon, reiterou a importância da integração entre a Secretaria de Polícia Civil e o Procon-RJ:

"A gente pede para a população continuar fazendo as denúncias tanto no Procon quanto na delegacia do consumidor ou através do Disque Denúncia para que a gente consiga fazer novas operações e coibir crimes, além de proteger a saúde dos consumidores", completou a delegada.