Réplica de fuzil foi encontrada no interior do carroDivulgação / PMERJ

Publicado 25/10/2022 16:43 | Atualizado 25/10/2022 19:00

Rio - Policiais do 7º BPM (São Gonçalo) apreenderam, nesta terça-feira (25), uma réplica de fuzil após troca de tiros com criminosos na comunidade da Coreia, no Engenho Pequeno, em São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio.

Equipes foram acionadas para checar um roubo de veículo no local e, ao chegar, foram recebidas com disparos, o que gerou um confronto. Não houve registro de feridos. Um Jeep Renegade, que seria o veículo roubado, foi recuperado e o simulacro de fuzil apreendido. Os criminosos fugiram.

A ocorrência foi registrada na 73ª DP (Neves).