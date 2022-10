Boné usado pelo candidato Luís Inácio Lula da Silva em ato pelo Complexo do Alemão - Pedro Ivo/Agência O Dia

Publicado 25/10/2022 15:27 | Atualizado 25/10/2022 15:34

Rio - Um morador do Complexo do Alemão, na Zona Norte do Rio, entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal (STF) contra o presidente Jair Bolsonaro por associação indevida à sigla "CPX", que significa 'Complexo de Favelas'. O homem, que pediu para não ter a identidade revelada, resolveu buscar a Justiça após as declarações de Bolsonaro sobre o tema, quando Lula usou um boné com a sigla durante um ato de campanha próximo à comunidade.



De acordo com a advogada Letícia Mounzer, responsável pela ação, a queixa-crime aponta que Bolsonaro mentiu ao alegar que "CPX" representava traficantes.



"Trata-se de queixa-crime por injúria ajuizada em face de Jair Bolsonaro por conta da associação indevida da sigla "CPX" - que, na verdade, representa a expressão 'Complexo de Favelas' - a traficantes. Esse discurso do presidente, proferido inclusive em rede nacional, ofende a reputação do autor e de todos os moradores e participantes do ato político que aconteceu no Complexo do Alemão no dia 12 deste mês", explica Letícia.

Na ação, a defesa sustenta que o presidente da República cometeu crime de injúria. "Essas declarações preconceituosas, proferidas inclusive em rede nacional, colocam ainda mais à margem da sociedade milhares de pessoas honestas que residem na região – e que muitas vezes também são vítimas de violência nessas localidades", informa um trecho do documento.



A advogada ainda reitera que as falas de Bolsonaro não são acobertadas pela liberdade de expressão, já que ele agride a honra do autor da queixa-crime e de todos os moradores do Complexo do Alemão, induzindo seus seguidores a acreditarem que todos os moradores de comunidade tem envolvimento com o crime.



"Sendo assim, é evidente que, neste caso, o Réu não está acobertado pela liberdade de expressão, uma vez que extrapola todos os limites constitucionais, além de ofender a honra, a imagem e a dignidade do autor e de todos os moradores do Complexo do Alemão", ressalta.



Segundo Letícia, a ação foi movida ao STF pela gravidade do que foi dito: "Convenhamos, essas palavras já seriam completamente absurdas vindas de qualquer pessoa, mas o cenário é ainda pior quando quem as profere é o próprio Presidente da República, alguém cujo exercício do cargo deve ser pautado pelo respeito à dignidade da pessoa humana e ao princípio da moralidade".

A defesa ainda fez o requerimento de condenação à pena máxima do artigo 140 do Código Penal, que prevê detenção de um a seis meses, ou multa, "com a causa de aumento de pena ao triplo, do art. 141, inciso 2º, do Código Penal, já que o crime também foi divulgado nas redes sociais".



Além disso, a ação também pede que o STF determine o valor dos danos causados pelo crime atribuído ao presidente e que o valor seja encaminhado para entidades de combate à violência no Complexo do Alemão.