Shopping Boulevard Rio em Vila Isabel, na Zona Norte do RioDivulgação

Publicado 26/10/2022 11:27 | Atualizado 26/10/2022 11:40

Rio - Bandidos assaltaram uma loja de celulares no Shopping Boulevard Rio, em Vila Isabel, Zona Norte do Rio, na noite desta terça-feira (25). Na ação, foram levados diversos aparelhos.

De acordo com informações divulgadas pela assessoria da PM, policiais do 6ºBPM (Tijuca) estavam realizando uma patrulha pela região quando foram acionados para verificar o ocorrido. Em seguida, a equipe foi ao local, na Rua Barão de São Francisco, e começou as buscas. Entretanto, não conseguiu encontrar os suspeitos, que fugiram.

Ainda segundo a PM, a gerência do estabelecimento informou que iria registrar a ocorrência em uma delegacia posteriormente, dispensando os agentes. Procurada, a Polícia Civil afirmou que nenhuma ocorrência foi registrada até o momento.

Em nota, a direção do Shopping Boulevard Rio disse que o crime foi um acontecimento pontual e que não houve feridos. O centro comercial informou, ainda, que a administração se colocou à disposição das "autoridades para apoiar no esclarecimento de fatos".

Um caso parecido aconteceu no mesmo local em 2018, porém o alvo foi uma loja de eletrodomésticos. Na ocasião, três homens assaltaram uma filial do Ponto Frio. Em seguida, os criminosos fugiram. Não houve registro de feridos.