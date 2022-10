Carga de 549.580 mil cigarros foi avaliada no valor R$196.676 mil - Divulgação/PMERJ

Publicado 26/10/2022 08:12 | Atualizado 26/10/2022 08:13

Rio - Policiais do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) frustraram um roubo de carga e prenderam em flagrante um suspeito, na noite desta terça-feira (25), em Araruama, na Região dos Lagos. A carga de 549.580 mil cigarros foi avaliada em R$ 196.676 mil. O capturado, identificado como José Lucas Silva dos Santos, de 26 anos, irá responder por roubo e receptação.

De acordo com os agentes do BPRv, uma equipe foi informada de que uma van branca, modelo Fiat Ducato, teria sido usada para fazer o transporte de uma carga de cigarros roubada. O veículo foi localizado na RJ-138, na Estrada de São Vicente. Durante a abordagem, o condutor não obedeceu a ordem de parada e jogou a van na direção da viatura.

Após a perseguição, o motorista acabou perdendo o controle do veículo, que acabou caindo em uma vala, às margens da rodovia. De acordo com os agentes, após realizarem o cerco, José Lucas saiu do automóvel empunhando um fuzil, o que levou os policiais a reagirem. Ao se aproximarem, os militares perceberam que a arma se tratava de um simulacro.

José foi preso e encaminhado para a 118ª DP (Araruama), onde ficará detido à disposição da Justiça.