Agentes do 3º BPM (Méier) atuam nesta manhã nas comunidades do Flexal, Juramentinho, Engenho da Rainha e JJ - Divulgação

Publicado 26/10/2022 06:52 | Atualizado 26/10/2022 08:55

Rio - A Polícia Militar realiza, na manhã desta quarta-feira (26), operações nas comunidades do Flexal, Juramentinho, Engenho da Rainha, JJ, localizadas entre Tomás Coelho e Engenho da Rainha, nos morros da Congonha e do Cajueiro, em Madureira, na comunidade do Faz Quem Quer, em Rocha Miranda, todas na Zona Norte; e nas comunidades do Aço, Três Pontes, Antares e Rodo, em Santa Cruz, na Zona Oeste.

De acordo com a Polícia Militar, agentes do 3º BPM (Méier) e de outros batalhões subordinados ao 1º Comando de Policiamento de Área (Centro, Zona Norte e Zona Sul da cidade do Rio de Janeiro) atuam na Zona Norte com o objetivo de coibir movimentações criminosas. Até o momento, um criminoso armado com um submetralhadora ficou ferido e, após ser socorrido, foi preso, na Comunidade JJ. Além da arma, drogas e um rádio transmissor foram apreendidos. Um fuzil também foi apreendido na operação.

Ainda na Zona Norte, PMs do 9º BPM (Rocha Miranda) atuam nas comunidades do Cajueiro, Congonha e Faz Quem Quer para coibir movimentações criminosas relacionadas a roubos de veículos e roubos de carga na região, além de verificar denúncias.

Já na Zona Oeste, o 27º BPM (Santa Cruz) segue agindo nas comunidades do Aço, Antares, Rodo e Três Pontes, com objetivo de coibir ações contra milícias locais. De acordo com a PM, um miliciano armado com um revólver foi preso nesta manhã. Com ele foram apreendidos um revólver, munições e um rádio comunicador.