Enterro foi marcado por lamentos de amigos e familiares de João Vitor - Pedro Ivo/Agência O DIA

Publicado 26/10/2022 12:42 | Atualizado 26/10/2022 13:28

No sepultamento, amigos e familiares se despediram com aplausos e sorrisos de gratidão pela vida do jovem. João também recebeu homenagens de amigos mototaxistas, que se reuniram na porta do cemitério com suas motocicletas.

Em entrevista ao DIA, Josiane Maria Paulino de Oliveira, mãe de João, lamentou a morte, mas ainda sim se orgulhou da atitude do filho, que tentou conter um homem em surto, armado com uma faca. "Ele era um menino esperto desde muito novinho, muito bom. Ele sempre me deu muito orgulho. E agora, no fim, o orgulho foi ainda maior de saber que ele foi como um herói", completou.

De acordo com a viúva do mototaxista, Vitória Caroline, ele era muito alegre e trabalhou muito para ter sua casa própria mobiliada. "Ele me ensinou muito, porque eu era uma menina muito medrosa. Ele me fez ver que eu tenho força para aguentar qualquer coisa. Ele me fez ver que a vida é para viver, e não ficar lamentando", contou Vitória.

Marcos da Silva Rosa, amigo de João Vitor, revelou que o rapaz também trabalhava como vendedor em uma loja de sapatos. Ele classificou o crime dele como 'covardia'. "Era um menino respeitador. Que Deus conforte a família dele. Só tenho a falar bem dele pelo tempo que a gente passou junto e pela amizade que a gente construiu", afirmou.

Entenda o caso

João Vitor foi atacado na semana passada por Francisco Lourenço, de 42 anos, dentro do supermercado Feira Nova, em Santa Cruz da Serra. O jovem teria entrado no estabelecimento para ajuda a conter o homem e acabou sendo ferido. Nas redes sociais, populares relataram que acusado teria surtado.

De acordo com a Polícia Militar, agentes do Programa Estadual de Integração na Segurança (Proeis) foram acionados para verificar uma ocorrência no estabelecimento e, ao chegarem no local, encontraram o suspeito com a faca após ferir as duas vítimas. Ele ainda teria tentado se suicidar, mas foi detido, e o objeto, apreendido.

João Vitor, depois de cinco dias internado no Hospital Adão Pereira Nunes, acabou falecendo nesta segunda-feira (24). Já outra vítima, André Borges, de 42 anos, teve alta hospitalar na quinta-feira (20).

O acusado e a arma foram encaminhados para a 60ª DP (Campos Elíseos). De acordo com a Polícia Civil, ele foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio.

Com colaboração de Pedro Ivo*