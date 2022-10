Policiais do Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (BPVE) foram acionados para a ocorrência na Linha Vermelha - Arquivo/Divulgação

Policiais do Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (BPVE) foram acionados para a ocorrência na Linha VermelhaArquivo/Divulgação

Publicado 26/10/2022 19:58 | Atualizado 26/10/2022 20:21

Rio - A mulher de um policial militar foi baleada na mão durante uma tentativa de assalto na Linha Vermelha, altura de São João de Meriti, no início da noite desta quarta-feira (26). Segundo policiais do Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (BPVE), o agente reagiu ao roubo e entrou em confronto com os criminosos.

Os assaltantes conseguiram fugir e ninguém foi preso. A vítima foi socorrida por populares e levada até uma unidade de saúde, em Nova Iguaçu. Ainda não há informações do estado de saúde dela.

O Centro de Operações Rio não registrou nenhum congestionamento na região em decorrência deste crime.

A ocorrência está em andamento.