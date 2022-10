Suspeitos de tentativa de latrocínio contra prefeito de Itaboraí são presos pela Polícia Civil - Divulgação

Suspeitos de tentativa de latrocínio contra prefeito de Itaboraí são presos pela Polícia Civil Divulgação

Publicado 26/10/2022 18:35 | Atualizado 26/10/2022 18:49

Rio - A quadrilha responsável pela tentativa de assalto contra o prefeito de Itaboraí, Marcelo Delaroli (PL) , no último sábado (22), em Maricá, na Região Metropolitana do Rio, é especializada em clonagens e desmanches de veículos. Segundo as investigações da Polícia Civil, os membros do bando roubam e levam veículos para traficantes de drogas das comunidades da Reta, em Itaboraí, e do Salgueiro, em São Gonçalo.