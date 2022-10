Momento da prisão do criminoso - Foto: Carlo Alberto

Momento da prisão do criminosoFoto: Carlo Alberto

Publicado 26/10/2022 08:22 | Atualizado 26/10/2022 08:24

Itaborai - Agentes da Polícia Civil da 82ª DP (Maricá) prenderam um dos envolvidos na tentativa de assalto ao automóvel em que estava o prefeito Marcelo Delaroli. A tentativa de assalto aconteceu no último sábado (23), a prisão do meliante aconteceu ontem (terça-feira 25).

Segundo relatos, após o crime, os policiais começaram uma investigação e descobriram que um elemento, identificado como Josué Rodrigues de Melo Júnior estava envolvido no crime.

Ele é o acusado de vender um automóvel Citröen C4, roubado e clonado, para os criminosos que praticaram o crime contra o prefeito de Itaboraí, os meliantes foram identificados pela Polícia Civil como: Mauro Júnior Lemos de Sousa e Juan Pablo Coelho de Souza.

O Dr. Luiz Henrique Ferreira Guimarães, Delegado da 82ª DP informou que está finalizando as investigações e será feita a representação ao Juízo com o pedido das prisões preventivas desses criminosos, que são do município de Itaboraí.

O primeiro criminoso, Josué foi capturado em sua residência em Itaboraí, junto à um Honda/HRV, também clonado.

A apuração do crime aponta que os meliantes investigados fazem parte de uma quadrilha que rouba e leva veículos para traficantes de drogas das Favelas da Reta em Itaboraí e do Salgueiro em São Gonçalo para clonagens e desmanches.