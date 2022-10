Novos ônibus escolares são entregues para beneficiar estudantes de Itaboraí. - Foto: Divulgação

Novos ônibus escolares são entregues para beneficiar estudantes de Itaboraí.Foto: Divulgação

Publicado 19/10/2022 11:35

Itaboraí - O prefeito de Itaboraí, Marcelo Delaroli, acompanhado do senador Carlos Portinho, do secretário municipal de Educação, Mauricílio Rodrigues, e do deputado estadual eleito Guilherme Delaroli, realizou a solenidade de entrega das chaves dos novos ônibus para compor a frota de transporte escolar, na tarde desta terça-feira (18/10). Os veículos com acessibilidade vão atender estudantes da rede municipal de ensino de Itaboraí com mais conforto e segurança.

A cerimônia contou com a presença ainda do presidente da Câmara Municipal de Itaboraí, Elber Corrêa e demais vereadores, além do secretariado municipal. Os novos ônibus escolares foram recebidos através do Plano de Ações Articuladas (PAR), com recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), que foram alocados por meio de emenda parlamentar do senador Carlos Portinho. O prefeito Marcelo Delaroli destacou a importância da união entre as esferas municipal e federal.

"Hoje é dia de agradecer, porque temos algumas pessoas em Brasília olhando por nós. O senador Carlos Portinho desde o primeiro dia tem ajudado Itaboraí, tirando do papel projetos que pareciam impossíveis, como a escola da Reta. Quando assumimos a gestão, encontramos a cidade destruída em todos os setores e na Educação não era diferente. Os ônibus quebrados, pneus carecas, sem limpadores de pára-brisa e, mais uma vez, fomos pedir socorro e quando chegamos lá, o socorro já estava na mão", agradeceu Marcelo Delaroli.

Os novos veículos possuem acessibilidade para atender alunos com deficiência ou com mobilidade reduzida, sendo ambos do modelo ORE 1 - 4x4 (equipado com dispositivo de transição de fronteira, do tipo poltrona móvel), com capacidade mínima de 29 estudantes sentados, mais o condutor.

"O ensino é feito por professores, alunos, escola e transporte. Se não tiver como o aluno chegar na escola, não dá para estudar, tem que ter o ônibus. Agora tem dois ônibus a mais para o transporte escolar das crianças. Essa parceria em favor das crianças, pelo ensino de qualidade e pelo desenvolvimento da cidade é o mais importante", destacou o senador Carlos Portinho.

Em junho, outros dois novos ônibus já haviam sido entregues à rede municipal de ensino. De acordo com a Secretaria Municipal de Educação (SEMED), a previsão é de que mais seis ônibus reforcem a frota municipal até dezembro, totalizando 10 novos veículos neste ano. A solenidade de entrega das chaves contou ainda com a presença de alunos da Escola Municipal Francisco Luiz Gonzaga, que fica localizada em Rio Várzea, e da Escola Municipal Sidnei da Silva, em Itambi.

"Temos trabalhado arduamente para atender toda a população. Quero agradecer ainda a toda equipe da Secretaria Municipal de Educação, que trabalhou no PAR e que se comprometeu em fazer acontecer", enfatizou o secretário municipal de Educação, Mauricílio Rodrigues.