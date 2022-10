Casa de Cultura abriga exposição 'Chiquinho das muitas sucatas' em Itaboraí - Foto: Divulgação

Publicado 08/10/2022 13:31 | Atualizado 08/10/2022 13:32

Itaboraí - A Casa de Cultura Heloísa Alberto Torres, no Centro, está com a exposição 'Chiquinho das muitas sucatas' aberta e com visitação gratuita até o dia 1º de novembro. A mostra é organizada pela Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ), com a coordenação do professor Ricardo Gomes Lima.

A exposição conta com quase 30 peças de decoração e utilitária, que utilizam basicamente ferro e sucata, como luminárias, mesas, portas, brinquedos e esculturas, produzidas pelo artista Francisco de Assis Marques, conhecido como Chiquinho da Sucata. A mostra traz um panorama da arte desse autodidata, que partiu da experiência lúdica de produzir os próprios brinquedos na infância para encontrar a linguagem artística no reaproveitamento de resíduos.

Na noite de inauguração da exposição, nesta quinta-feira (06/10), o artista Chiquinho comentou sobre o processo de produção das peças. "Já realizei exposições em vários lugares, como museus, universidades e outros. Mas estou encantado com essa Casa de Cultura, não conhecia. Um espaço muito bom e acolhedor. Minhas peças vêm das sucatas, onde busco em oficinas, ferros-velhos, cicles e outros. Depois, elas passam por líquido convertedor de ferrugem, primer, tinta automotiva e fixador", explicou.

Chiquinho da Sucata, de 76 anos, nasceu em Araruama e trabalha desde os 11 anos de idade em funções como mecânico, serralheiro e lanterneiro. Dos carrinhos de lata, que fazia para brincar ainda na infância, às peças artísticas e decorativas que passou a produzir como linguagem artística, muita técnica e inspiração estão envolvidas.

Segundo o professor e coordenador de Projetos Estratégicos de Cultura e Articulação Popular da UERJ, Ricardo Gomes Lima, o grande intuito da exposição é a divulgação da arte popular fluminense.

"O estado do Rio de Janeiro tem grandes artistas, como o Chiquinho, que conheço desde 1984, e que transforma sucata em arte. Essa é mais uma parceira da UERJ com a Cultura de Itaboraí. Essa Casa é maravilhosa em termos arquitetônicos, e ainda históricos, por ter sido residência de uma grande mulher, a Heloísa Alberto Torres. Além de ser um local vivo, sempre com arte e cultura acontecendo dentro dela", disse Ricardo.

De acordo com o subsecretário de Cultura e gestor da Casa de Cultura, Alan Mota, essa é a quarta exposição em parceria com a UERJ em menos de dois anos. "São exposições extremamente significativas, pela questão da particularidade da cultura popular. É excepcional poder mostrar um pouco dos cantinhos do nosso Brasil em cada exposição que realizamos", afirmou.