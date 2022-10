Revitalização será feita pela prefeitura de Itaboraí em conjunto com o Ministério do Turismo - Foto: Divulgação

Revitalização será feita pela prefeitura de Itaboraí em conjunto com o Ministério do TurismoFoto: Divulgação

Publicado 07/10/2022 12:38 | Atualizado 07/10/2022 12:40

Itaboraí - O histórico túnel ferroviário de Porto das Caixas, tombado pelo Patrimônio Histórico Municipal, está passando por um processo de revitalização. A Prefeitura de Itaboraí, em convênio com o Ministério do Turismo, iniciou o trabalho de contenção da estrutura do local, que será seguido posteriormente por recuperação e urbanização do entorno.

O intuito é transformar o local em atrativo turístico e permitir a visita da população, assim, como Porto das Caixas que é conhecido pelo turismo religioso, desde janeiro de 1968. Neste ano, o Santuário de Porto das Caixas, em Itaboraí, passou a ser um lugar de peregrinação dos fiéis, por conta da imagem do Cristo Crucificado que sangrou, o que atrai milhares de pessoas ao local até os dias de hoje, inclusive de outros estados e países.

Após oito anos de obra paralisada e mais de 10 anos em processo de degradação, por conta da exposição ao tempo, a Prefeitura de Itaboraí retomou a revitalização por entender a história e a importância do local. Ao todo, o investimento para execução pode chegar a R$1,6 milhão.

"A intervenção na região também prevê a urbanização dos acessos ao túnel e a igreja, com a implantação de praça e equipamentos para a população, ampliando todo o atrativo turístico", explicou a gerente do Núcleo de Projetos da Secretaria Municipal de Obras (SEMOB), Alyne Felizardo.

Inaugurado por D. Pedro II, o primeiro túnel Ferroviário de Porto das Caixas foi construído em 1860, segundo a Associação Fluminense de Preservação Ferroviária (AFPF), tendo sido inaugurado o trecho entre Porto das Caixas e Cachoeiras, na raiz da Serra de Friburgo, em 22 de abril de 1860.

O túnel ferroviário constitui com a Igreja de Nossa Senhora da Conceição, um conjunto arquitetônico de inigualável valor histórico cultural, estando situados no núcleo urbano do distrito de Porto das Caixas, sendo resguardados pela lei municipal nº 1205 de 28 de Junho de 1995.