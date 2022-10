Taekwondo Atletas de Itaboraí vão disputar Jogos Sul-Americanos no Paraguai. - Foto: Divulgação

Publicado 05/10/2022 08:59 | Atualizado 05/10/2022 08:59

Itaboraí - Celeiro de atletas de alto nível, o município de Itaboraí terá representantes na equipe brasileira de taekwondo nos Jogos Sul-Americanos. As lutas estão previstas para acontecer entre os dias 5 e 7 de outubro em Assunção, no Paraguai. Quatro atletas do projeto social do técnico olímpico Diego Ribeiro, no bairro Porto das Caixas, integrarão a equipe brasileira da modalidade na competição.

Frutos do trabalho realizado diariamente no centro de treinamento, os atletas Paulo Melo (da categoria até 58kg), Henrique Marques (até 80kg), Milena Titoneli (até 67kg) e Gabriele Siqueira (até 67kg) serão os representantes do município de Itaboraí. O projeto conta com apoio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SEMEL).

“Ter o nosso município sendo reconhecido através do esporte traz bastante felicidade. Acreditamos que o esporte transforma vidas. Parabenizo os atletas e desejo sorte nesta competição”, afirmou o secretário municipal de Esporte e Lazer, Fábio Santos (Fabão).

No fim de setembro, os quatro atletas do projeto participaram de um intercâmbio com atletas da Jordânia, considerada uma das potências do esporte no mundo. Eles chegaram em solo paraguaio, na última segunda-feira (03/10), e já iniciaram a fase preparatória para a disputa da competição sul-americana. Natural de Itaboraí, Henrique Marques, ressaltou a importância do projeto na sua vida.

“Fiquei muito feliz de ter sido convocado para os Jogos Sul-Americanos. E isso só foi possível graças ao projeto social na minha cidade. Lá temos o suporte necessário para a prática da modalidade e podemos chegar a grandes conquistas. O período que passamos na Jordânia no mês passado nos trouxe muita experiência e, com certeza, lutaremos por medalhas. Quero levar o nome de Itaboraí para o mundo através do esporte”, disse.

O projeto social conta com duas unidades e tem a participação de mais de 180 atletas, entre participantes de Itaboraí e de outros estados, como São Paulo e Rio Grande do Norte. Responsável pela iniciativa, o treinador Diego Ribeiro parabenizou os atletas pela convocação e reforçou a importância do projeto como ferramenta de inclusão social.

“Com o projeto, conseguimos proporcionar melhor qualidade de vida e desenvolvimento profissional e pessoal para esses atletas. Temos atletas de diferentes Estados e isso comprova o grau de importância desse projeto social para o esporte nacional”, disse Diego, que já participou de diversas competições em mais de 50 países e treina a seleção olímpica da modalidade desde 2017.