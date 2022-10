Material apreendido pela PM. - Foto: PMERJ

04/10/2022

Itaboraí - Uma dupla de traficantes de drogas foi presa pela Polícia Militar, no início da tarde desta terça-feira (4) no bairro do Santo Antônio.

Em um patrulhamento de rotina visando conter roubos de automóveis na região, os agentes perceberam dois elementos suspeitos na Rua 03.

Na abordagem uma grande quantidade de pinos de cocaína foram encontrados, devidamente "marcados" pela organização criminosa, e um rádio transmissor.

A dupla foi encaminhada para a 71ª DP.