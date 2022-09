O candidato a Deputado Estadual Guilherme Delaroli - Foto: Divulgação

O candidato a Deputado Estadual Guilherme DelaroliFoto: Divulgação

Publicado 28/09/2022 20:27

Itaborai - Em uma bateria de entrevistas com os candidatos a Deputado (a) Federal e Estadual, Guilherme Delaroli falou com exclusividade com a nossa redação com objetivo de fazer com que o eleitor conheça melhor cada candidato, sua história, suas propostas.



Essa entrevista foi realizada na último terça-feira (27) onde nossa equipe foi recebida no comitê do candidato e ele falou para o Jornal O DIA e para a Televisão, e segue na íntegra:



Qual a sua profissão candidato?



Guilherme Delaroli: "Eu sou funcionário público da rede estadual já ah 25 anos e além disso como funcionário público ganhava muito pouco eu fui ser operador de retro escavadeira, operador de máquinas pesadas."



Conta um pouco da sua história na política, quando a política entrou na sua vida?

GD: "Eu vim de uma família de políticos né, meu pai foi vereador por três mandatos na cidade de Maricá, foi presidente da Câmara, meu irmão foi Deputado Federal foi candidato a vice governador do Romário e hoje ele é o prefeito da cidade de Itaboraí e aí a política entrou na minha vida quando meu irmão ganhou a eleição aqui na cidade de Itaboraí, eu nunca escondi de ninguém que eu nunca tive pretensão de ser candidato a nada, a concorrer a nenhum cargo público...mas quando meu irmão assumiu a prefeitura de Itaboraí e aí eu fui trabalhar na secretaria geral de transportes em parceria com a secretária geral e a de obras eu pude observar andando pela cidade a necessidade real do povo da cidade eu comecei a ver de perto, então a gente desenvolveu vários projetos em parceria com o governo do estado e o governo federal e eu vi que dá pra ajudar os mais necessitados e melhorar a cidade, é só querer e saber articular."



Conte um pouco sobre sua experiência na gestão pública:

GD: "Minha experiência política...tudo começou aqui. Justamente pela experiência em fazer pelo povo de Itaboraí ajudando meu irmão fizemos muito com pouco. Meu irmão pediu pre eu vir a candidato estadual na época eu não aceitei, eu disse a ele; eu nunca gostei de política eu não sirvo pra isso!"



Porque você quer ser Deputado Federal ?

GD: Quando a gente começou o trabalho aqui eu vi que realmente dava pra fazer, eu vi que realmente dava pra gente fazer diferente, hoje a cidade de Itaboraí está sendo exemplo de gestão para todo o estado do Rio de Janeiro, de como se fazer mais gastando muito pouco. O orçamento da cidade de Itaboraí ele é muito ruim, pra você ter uma ideia o orçamento da cidade de Itaboraí é 10% o orçamento da cidade de Maricá.





Alguns problemas recorrentes do nosso estado e do país são: educação, saúde e segurança publica, como Deputado como pretende tratar dessas questões?



GD: "Bem, na verdade a gente tem que ter uma boa parceria com o governador, o governador Cláudio Castro hoje pra mim é um exemplo de gestão do governo do Rio de Janeiro, eu não tenho dúvidas nenhuma que ele ganha as eleições, e a gente como deputado tem que ajudar as cidades, as cidades não tem orçamento, eu dou sempre o exemplo de Itaboraí, é muito ruim o orçamento de Itaboraí, temos que melhorar a iluminação, trazer mais policiais pra cá, eu acho que o político tem que parar de falar mais e começar a agir."



Deixe as suas considerações finais para os eleitores:



GD: "Eu sou irmão do prefeito de Itaboraí Marcelo Delaroli, para que a transformação que vem acontecendo em Itaboraí aconteça em todo o estado vote em Guilherme Delaroli."