Alzirão visto de cima. - Foto: Divulgação

Publicado 28/09/2022 19:55 | Atualizado 28/09/2022 19:56

Itaboraí - O Estádio Municipal Alziro de Almeida, conhecido como Alzirão, estreou a nova iluminação na decisão da Taça Cidade de Itaboraí, na noite desta terça-feira (27/09). As lâmpadas metálicas e de sódio foram substituídas por 40 placas de LED com 1200W de potência. A modernização da iluminação do estádio foi realizada pela Prefeitura de Itaboraí, por meio das secretarias municipais de Serviços Públicos (SEMSERP) e de Esporte e Lazer (SEMEL).

O principal objetivo da modernização da nova iluminação é gerar economia em relação às lâmpadas antigas. De acordo com o levantamento da SEMSERP, a lâmpada de LED consome até 75% menos energia que as lâmpadas de vapor metálico e de sódio.

Outro fator determinante é a questão do acendimento de cada tipo de lâmpada em casos de queda ou oscilação de energia. As metálicas e de sódio necessitam de reatores para sua ignição e funcionamento, o que pode levar até 15 minutos para o reacendimento. Já o LED é resistente a vibrações e não possui problemas de queima ou falha de filamentos, pois usa um chip para ser acionado.

A estreia das novas luzes marcou a decisão da Taça Cidade de Itaboraí, que teve como vencedor o time do bairro Rio Várzea, que venceu por 2x0. O campeonato foi disputado com núcleos em várias regiões do município e os vencedores de cada bairro se enfrentaram em duelos realizados semanalmente no Alzirão.

As duas equipes com o melhor desempenho se enfrentaram na grande decisão do torneio. Na final, ambas as equipes receberam um troféu e o time campeão também foi agraciado com medalhas. Principal destaque da final, o meio de campo do time campeão, Brendow dos Santos, de 21 anos, fez questão de ressaltar a importância da nova iluminação do estádio.

"O estádio fica com outra aparência e fica melhor para o futebol. Essa nova iluminação deixa o jogo mais bonito e favorece o bom futebol. E comemorar um título dessa importância no Alzirão é sem palavras. Com certeza, um dos dias mais felizes da minha vida", disse o atleta de Rio Várzea.