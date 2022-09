Biblioteca Municipal de Itaboraí. - Foto: Divulgação

Biblioteca Municipal de Itaboraí.Foto: Divulgação

Publicado 23/09/2022 09:04 | Atualizado 23/09/2022 09:05

Itaboraí - A Biblioteca Municipal Joaquim Manuel de Macedo, no Centro, gerida pela Secretaria Municipal de Cultura, está com um novo acervo disponível para os leitores da cidade. A instituição recebeu 300 exemplares e um kit multimídia, contendo TV, caixa de som com amplificador, microfone e computador. O material foi disponibilizado pela Biblioteca Parque Estadual, da Secretaria Estadual de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro.

Com essa parceria, Itaboraí passa a integrar o projeto Literatura para Todos, com o objetivo de beneficiar a população, bibliotecas públicas e comunitárias. Assim, visando democratizar o acesso ao livro, formar leitores e promover a difusão da literatura e das atividades culturais para fins socioculturais.

Dentre os exemplares recebidos, estão livros de romance, literatura nacional e internacional, ação, poesias e outros. Entre os títulos, estão: ‘Felizes para sempre', de Kiera Cass; 'Feliz Ano Velho', de Marcelo Rubem Paiva; 'Kate - Nasce uma princesa', de Cláudia Joseph; e 'Vilarejo', de Raphael Montes.

Segundo a Secretaria Municipal de Cultura, alguns dos livros recebidos serão enviados para a Biblioteca Professora Rilma Alvarenga Rodrigues, na Estação Cidadania, em Nova Cidade, e todo o acervo estará disponível para leitura nas bibliotecas e para os usuários que possuem cadastro nas instituições.

Atualmente, a Biblioteca Municipal Joaquim Manuel de Macedo conta com um acervo de aproximadamente 20 mil livros. Para se cadastrar, o leitor deve levar os seguintes documentos: RG, CPF e comprovante de residência. Cada usuário pode fazer o empréstimo de até dois livros por 15 dias, e renovar caso não haja reserva.

“Esses livros doados vão colaborar muito com a dinâmica da biblioteca, na vertente de oferta de novos cursos para a comunidade local, ampliação do acervo, dentre outras atividades. A Biblioteca atende cerca de 40 usuários ao dia. Com isso, os leitores ficarão muito satisfeitos com essa nova oferta de livros", disse a bibliotecária Géssica Ribeiro.

A Biblioteca Municipal Joaquim Manuel de Macedo fica localizada na Praça Marechal Floriano Peixoto, 39, no Centro. O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h.