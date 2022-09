Material apreendido na ação. - Foto: PMERJ

Publicado 19/09/2022 13:43 | Atualizado 19/09/2022 13:46

Itaboraí - Um adolescente menor de 16 anos foi apreendido por policiais militares do Grupamento de Ações Táticas (GAT), portando uma pistola 9mm e drogas. A ação foi em conjunto com agentes do serviço reservado da Polícia Militar, por volta das 9h da manhã da última quinta-feira (15) na Comunidade do Sem Terra, no bairro Areal, em Itaboraí.



Os agentes chegaram ao local para realizar uma operação que com o objetivo de coibir o tráfico de drogas e roubos na comunidade. Durante a ação, os policiais foram atacados a tiros por um grupo de criminosos.

Um confronto teve início e três criminosos conseguiram fugir. Após perseguição, um menor adolescente foi capturado.

Com ele, foram encontrados 440 pinos de cocaína, 190 pedras de crack, 59 trouxas de maconha, uma pistola, um celular e R$ 50 em espécie. Ele seguiu para a 73ª DP (Neves), onde permaneceu detido.

O adolescente irá responder por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. Ninguém se feriu.