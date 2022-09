Projeto de fortalecimento das ações de controle e eliminação da Tuberculose é lançado em Itaboraí . - Foto: Divulgação

Projeto de fortalecimento das ações de controle e eliminação da Tuberculose é lançado em Itaboraí .Foto: Divulgação

Publicado 12/09/2022 19:50 | Atualizado 12/09/2022 19:50

Itaboraí - Itaboraí passa a receber o projeto 'Fortalecimento das Ações de Controle e Eliminação da Tuberculose' a partir desta segunda-feira (12/09). O plano é oferecido pelo Estado do Rio de Janeiro, de acordo com a demanda de cada município. O lançamento do programa foi realizado, nesta manhã, no salão nobre da Prefeitura de Itaboraí, no Centro.

Com este projeto, a cidade é contemplada com três profissionais técnicos (enfermeiro, sanitarista e assistente social), que estarão acompanhando e auxiliando no tratamento de pessoas com a tuberculose. Além disso, a ação abrange a proteção social e o incentivo alimentar até o final do tratamento.

O plano tem como fonte financiadora o fundo da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (ALERJ), visto que a tuberculose atinge mais a população vulnerável. O secretário municipal de Saúde, Sandro Ronquetti, destaca que o objetivo do projeto é ampliar o alcance.

“Sabemos o quanto é doloroso a tuberculose. A tuberculose é uma questão social. E nós acreditamos que com esse projeto, Itaboraí vai ser um destaque no tratamento. A gente sabe que a população precisa disso. Nosso trabalho é alcançar essa população, levar a saúde, prevenção e cuidado a essas pessoas”, afirmou o secretário.