Prontuário eletrônico. - Foto: Divulgação

Prontuário eletrônico.Foto: Divulgação

Publicado 08/09/2022 09:20

Itaboraí - Com a implantação do Prontuário Eletrônico do Cidadão (PEC), os usuários já encontram atendimento informatizado nas unidades de Atenção Primária à Saúde do município. A Prefeitura de Itaboraí, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA), concluiu o processo de implementação em 37 unidades, no início de setembro.

A ferramenta tem o objetivo de proporcionar maior agilidade nos atendimentos, além de possuir um sistema integrado que garante mais segurança dos dados dos pacientes e engajamento entre as equipes da saúde. De acordo com o secretário municipal de Saúde, Sandro Ronquetti, este é um avanço importante para a rede municipal.

"A implementação do PEC faz com que a gente tenha muito mais acesso aos usuários e a entender a demanda de cada unidade, isso facilita o nosso planejamento. Já para o paciente, ajudará nas consultas e nos exames que vão precisar. Além de que vamos conseguir dar uma resposta mais rápida para os usuários", afirmou.

O prontuário eletrônico permite que sejam preenchidas informações importantes e detalhadas a respeito do paciente, como por exemplo o históricos de vacinas e tempo gestacional (em caso de gestantes). O diretor de Sistemas de Informação e Geoprocessamento em Saúde (Sisgeo), Fábio Sampaio, destacou que esta implementação qualifica ainda mais os serviços prestados à população.

"O prontuário eletrônico teve um impacto positivo para aos cidadãos, pois agiliza todo o processo de atendimento e também melhora a qualidade das informações inseridas pelos profissionais de saúde nos prontuários", ressaltou.

Ao longo dos próximos meses, a implementação do PEC será expandida nas unidades de Atenção Especializada. A informatização dos atendimentos é uma parceria da Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA) com o Ministério da Saúde.